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Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 13 сентября 2014
Саутгемптон
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
6'
Г. Пелле
19'
Г. Пелле
54'
Д. Корк
90'
М. Шнейдерлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
Замена
С. Амеоби
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 4:0!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Г. Пелле
90'
69'
Замена
А. Перес
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
67'
57'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 3:0!
Д. Корк
54'
46'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
В. Анита
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Ш. Лонг
46'
45'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Д. Тадич
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Р. Бертранд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-1-2-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
23
Алдервейрелд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Тадич
9
Пелле
7
Лонг
3-3-1-2
23
Крул
22
Янмат
2
Колоччини
5
Уильямсон
17
Сиссоко
4
Коулбэк
6
Анита
5
Кабелла
94
Гуффран
97
Ривьер
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
7
Лонг
2
Ваньяма
2
Ваньяма
7
Лонг
6
Анита
24
Тиоте
24
Тиоте
6
Анита
5
Кабелла
22
Перес
22
Перес
5
Кабелла
17
Сиссоко
10
Амеоби
10
Амеоби
17
Сиссоко
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Мэри
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