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Халл Сити - Саутгемптон
Халл Сити - Саутгемптон: обзор матча 01 ноября 2014
Халл Сити
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
3'
В. Ваньяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Диаме
90'
Замена
С. Куинн
️️️️
Р. Брэди
83'
81'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Тадич
Замена
Э. Робертсон
️️️️
А. Бен Арфа
72'
Замена
С. Алуко
️️️️
П. МакШейн
64'
62'
Замена
С. Мане
️️️️
Ш. Лонг
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Халл Сити
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Якупович
17
Честер
5
МакШейн
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
17
Диаме
23
Хаддлстоун
8
Бен Арфа
11
Эрнандес
4-1-2-1-2
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
23
Алдервейрелд
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Тадич
9
Пелле
7
Лонг
8
Бен Арфа
3
Робертсон
3
Робертсон
8
Бен Арфа
5
МакШейн
14
Алуко
14
Алуко
5
МакШейн
11
Брэди
23
Куинн
23
Куинн
11
Брэди
10
Тадич
4
Корк
4
Корк
10
Тадич
7
Лонг
10
Мане
10
Мане
7
Лонг
Остались в запасе
Халл Сити
Саутгемптон
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Халл Сити - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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