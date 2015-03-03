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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 03 марта 2015
Саутгемптон
03.03.2015, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
83'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Д. Делэйни
84'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
83'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Ф. Джуричич
78'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Г. Пелле
70'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Э. Элиа
60'
30'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
38
Джейк Грэй
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
11
Элиа
10
Мане
31
Джуричич
9
Пелле
4-4-1-1
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
11
Боласи
16
Ледли
40
Панчеон
10
Заа
34
Гэйл
31
Джуричич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
31
Джуричич
11
Элиа
10
Тадич
10
Тадич
11
Элиа
9
Пелле
7
Лонг
7
Лонг
9
Пелле
11
МакАртур
26
Амеоби
26
Амеоби
11
МакАртур
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
38
Джейк Грэй
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
38
Джейк Грэй
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
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