Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Сандерленд
Саутгемптон - Сандерленд: обзор матча 18 октября 2014
Саутгемптон
18.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
8 : 0
Завершен
Сандерленд
12'
С. Вергини (АГ)
18'
Г. Пелле
37'
Д. Корк
63'
Л. Бридкатт (АГ)
69'
Г. Пелле
78'
Д. Тадич
79'
В. Ваньяма
86'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сандерленд
ГОЛ! 8:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Тадич
86'
82'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Замена
Э. Маюка
️️️️
Г. Пелле
80'
ГОЛ! 7:0!
В. Ваньяма
Пас отдал
Д. Тадич
79'
ГОЛ! 6:0!
Д. Тадич
78'
ГОЛ! 5:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Д. Тадич
69'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Ш. Лонг
65'
Замена
С. Мане
️️️️
С. Дэвис
65'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Л. Бридкатт
63'
61'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ж. Гомес
60'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
50'
46'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
У. Браун
ГОЛ! 3:0!
Д. Корк
Пас отдал
Д. Тадич
37'
25'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Дэвис
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Вергини
12'
9'
Желтая карточка
К. Уикхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Джек Родуэлл
ЦП
88
Кабрал
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-1-2-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
23
Алдервейрелд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Тадич
9
Пелле
7
Лонг
4-3-3
1
Манноне
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
15
ван Анхолт
6
Каттермол
16
Гомес
7
Ларссон
26
Флетчер
11
Бакли
13
Уикхэм
7
Лонг
2
Ваньяма
2
Ваньяма
7
Лонг
10
Дэвис
10
Мане
10
Мане
10
Дэвис
9
Пелле
24
Маюка
24
Маюка
9
Пелле
7
Ларссон
6
Родуэлл
6
Родуэлл
7
Ларссон
30
Браун
23
Бридкатт
23
Бридкатт
30
Браун
16
Гомес
11
Джонсон
11
Джонсон
16
Гомес
Остались в запасе
Саутгемптон
Сандерленд
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
25
Костел Пантилимон
ВР
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Саутгемптон - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+