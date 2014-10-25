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Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 25 октября 2014
Саутгемптон
25.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
33'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
Замена
Ф. Гардош
️️️️
С. Дэвис
90'
81'
Желтая карточка
М. Уилсон
79'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
В. Мозес
69'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Корк
62'
53'
Замена
М. Диуф
️️️️
Ч. Адам
39'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
23
Алдервейрелд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
3-2-3-2
31
Бегович
36
Уилсон
5
Кэмерон
17
Шоукросс
27
Бардсли
33
Питерс
11
Мозес
16
Адам
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
15
Крауч
10
Дэвис
24
Гардош
24
Гардош
10
Дэвис
4
Корк
2
Ваньяма
2
Ваньяма
4
Корк
11
Мозес
24
Ассаиди
24
Ассаиди
11
Мозес
16
Адам
92
Диуф
92
Диуф
16
Адам
19
Уолтерс
7
Арнаутович
7
Арнаутович
19
Уолтерс
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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