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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон: обзор матча 07 февраля 2015
Куинз Парк Рейнджерс
07.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
90+3'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Форстер
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
М. Йошида
Замена
Э. Варгас
️️️️
Р. Данн
83'
80'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Э. Элиа
75'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Замена
М. Исла
️️️️
А. Траоре
73'
Замена
М. Сарате
️️️️
А. Таарабт
63'
61'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
В. Ваньяма
Желтая карточка
К. Хилл
58'
26'
Замена
Ф. Гардош
️️️️
М. Таргетт
Желтая карточка
Д. Бартон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
45
Райан Сигер
ЦФ
3-3-3-1
31
Грин
22
Данн
2
Траоре
5
Онуоха
29
Колкер
8
Фер
6
Хилл
8
Бартон
49
Таарабт
25
Филлипс
32
Остин
4-4-1-1
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
4
Йошида
23
Таргетт
10
Дэвис
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
11
Элиа
10
Мане
9
Пелле
2
Траоре
22
Исла
22
Исла
2
Траоре
49
Таарабт
9
Сарате
9
Сарате
49
Таарабт
22
Данн
11
Варгас
11
Варгас
22
Данн
23
Таргетт
24
Гардош
24
Гардош
23
Таргетт
2
Ваньяма
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
11
Элиа
10
Тадич
10
Тадич
11
Элиа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
45
Райан Сигер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
45
Райан Сигер
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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