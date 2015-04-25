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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 25 апреля 2015
Саутгемптон
25.04.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
29'
Г. Пелле
65'
Г. Пелле
43'
Э. Ламела
70'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
Х. Рид
️️️️
М. Шнейдерлен
90'
87'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Бенталеб
83'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Шадли
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Дэвис
81'
76'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Б. Дэвис
70'
ГОЛ! 2:2!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Дайер
Желтая карточка
С. Дэвис
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пелле
Пас отдал
Ш. Лонг
65'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Уорд-Проус
62'
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Г. Кейн
34'
Желтая карточка
Б. Дэвис
31'
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дэвис
23
Алдервейрелд
6
Фонте
4
Йошида
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
17
Клайн
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
10
Мане
9
Пелле
4-1-2-2-1
1
Льорис
15
Дайер
17
Фасио
14
Вертонген
4
Дэвис
8
Мэйсон
89
Шадли
6
Бенталеб
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
10
Дэвис
11
Элиа
11
Элиа
10
Дэвис
14
Шнейдерлен
6
Рид
6
Рид
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
7
Лонг
7
Лонг
30
Уорд-Проус
4
Дэвис
21
Кирикеш
21
Кирикеш
4
Дэвис
89
Шадли
8
Дембеле
8
Дембеле
89
Шадли
6
Бенталеб
9
Сольдадо
9
Сольдадо
6
Бенталеб
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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