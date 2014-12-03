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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 03 декабря 2014
Арсенал
03.12.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
88'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
А. Рэмзи
88'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Д. Уэлбек
81'
80'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Ш. Лонг
74'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
64'
60'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Тадич
43'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
26'
Замена
М. Йошида
️️️️
Д. Корк
26'
Травма
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Шейн Лонг
ПВ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-1-3-2
1
Мартинес
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
12
Чамберс
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
21
Рэмзи
18
Уэлбек
4
Санчес
4-1-2-2-1
17
Форстер
17
Клайн
23
Алдервейрелд
6
Фонте
5
Бертранд
2
Ваньяма
10
Дэвис
4
Корк
7
Лонг
10
Тадич
9
Пелле
18
Уэлбек
10
Подольски
10
Подольски
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
4
Корк
4
Йошида
4
Йошида
4
Корк
10
Тадич
10
Мане
10
Мане
10
Тадич
7
Лонг
24
Маюка
24
Маюка
7
Лонг
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
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