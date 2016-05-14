Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарио Крешич - статистика

Завершил карьеру
11 января 1984 (42), Вуковар
#18 | Вратарь
196 см | 91 кг
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
1
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
3 : 2
14.05.2016
Ингольштадт
1' - 47'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 1
07.05.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2 : 1
30.04.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
2 : 3
23.04.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 0
16.04.2016
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0 : 2
10.04.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
3 : 0
01.04.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
0 : 2
20.03.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1 : 0
13.03.2016
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 3
05.03.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 4
02.03.2016
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3 : 1
28.02.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
0 : 1
21.02.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
1 : 2
13.02.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
0 : 0
06.02.2016
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3 : 0
30.01.2016
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.01.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ингольштадт
0 : 1
19.12.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
5 : 0
12.12.2015
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2 : 1
05.12.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
1 : 1
29.11.2015
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 3
21.11.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1 : 2
07.11.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2 : 1
31.10.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 3
24.10.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1 : 1
04.10.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
0 : 3
26.09.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 0
23.09.2015
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
3 : 0
20.09.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 1
12.09.2015
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 0
29.08.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.08.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
2 : 1
15.08.2015
Хоффенхайм
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+