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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 29 августа 2015
Бавария
29.08.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Байер
26'
Т. Мюллер
60'
Т. Мюллер (П)
71'
А. Роббен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Замена
С. Роде
️️️️
Т. Алькантара
83'
78'
Замена
С. Бениш
️️️️
Венделл
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Роббен
78'
Замена
Данте
️️️️
Х. Бернат
73'
72'
Желтая карточка
Р. Крузе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Роббен
71'
61'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Мюллер
60'
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
А. Мехмеди
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Коста
26'
Желтая карточка
Т. Алькантара
19'
18'
Желтая карточка
К. Крамер
Желтая карточка
Х. Бернат
8'
6'
Желтая карточка
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Филипп Штайнхарт
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Робби Крузе
ЦФ
3-4-1-2
1
Нойер
24
Бернат
5
Алаба
21
Лам
3
Алонсо
23
Видаль
6
Алькантара
10
Роббен
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Лено
8
Бендер
14
Пападопулос
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
19
Хильберт
20
Чалханоглу
38
Беллараби
11
Кисслинг
14
Мехмеди
24
Бернат
4
Данте
4
Данте
24
Бернат
6
Алькантара
17
Роде
17
Роде
6
Алькантара
10
Роббен
27
Гетце
27
Гетце
10
Роббен
18
Венделл
17
Бениш
17
Бениш
18
Венделл
14
Мехмеди
8
Брандт
8
Брандт
14
Мехмеди
20
Чалханоглу
10
Крузе
10
Крузе
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Бавария
Байер
39
Филипп Штайнхарт
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
11
Рю Сын-Ву
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
39
Филипп Штайнхарт
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Остались в запасе
11
Рю Сын-Ву
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бавария - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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