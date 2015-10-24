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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 24 октября 2015
Байер
24.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 3
Завершен
Штутгарт
57'
К. Беллараби
70'
С. Бениш
71'
Чичарито
89'
А. Мехмеди
50'
М. Харник
54'
Д. Дидави
60'
Л. Рупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
90'
+3
Желтая карточка
Э. Инсуа
90'
+1
Желтая карточка
М. Ристль
Желтая карточка
А. Мехмеди
90'
ГОЛ! 4:3!
А. Мехмеди
Пас отдал
Х. Чалханоглу
89'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Ш. Кисслинг
87'
Желтая карточка
С. Бениш
86'
85'
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Вернер
81'
Желтая карточка
Д. Швааб
79'
Замена
М. Ристль
️️️️
А. Ферати
ГОЛ! 3:3!
Чичарито
71'
ГОЛ! 2:3!
С. Бениш
Пас отдал
К. Беллараби
70'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
О. Топрак
67'
60'
ГОЛ! 1:3!
Л. Рупп
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ю. Брандт
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Беллараби
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дидави
Пас отдал
Л. Рупп
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
46'
Замена
А. Ферати
️️️️
К. Груэсо
45'
Желтая карточка
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Март Ристль
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
4-2-1-3
1
Лено
18
Венделл
4
Та
21
Топрак
17
Бениш
20
Чалханоглу
44
Кампль
8
Брандт
14
Чичарито
11
Кисслинг
14
Мехмеди
3-2-2-1-2
22
Тытонь
5
Швааб
32
Баумгартль
44
Шунич
17
Кляйн
2
Инсуа
11
Груэсо
10
Рупп
10
Дидави
22
Харник
11
Вернер
21
Топрак
14
Пападопулос
14
Пападопулос
21
Топрак
11
Кисслинг
80
Юрченко
80
Юрченко
11
Кисслинг
8
Брандт
38
Беллараби
38
Беллараби
8
Брандт
Ферати
2
Ристль
2
Ристль
Ферати
11
Груэсо
10
Ферати
10
Ферати
11
Груэсо
11
Вернер
9
Климент
9
Климент
11
Вернер
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Байер - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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