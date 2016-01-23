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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 23 января 2016
Хоффенхайм
23.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Байер
40'
Д. Хамад
75'
О. Топрак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
86'
Замена
А. Рамальо
️️️️
О. Топрак
86'
Желтая карточка
Д. Донати
Замена
А. Крамарич
️️️️
Э. Варгас
83'
Замена
Н. Амири
️️️️
Д. Хамад
79'
Замена
М. Ут
️️️️
К. Фолланд
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
О. Топрак
Желтая карточка
Д. Хамад
73'
68'
Замена
Д. Донати
️️️️
Т. Едвай
67'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
58'
Желтая карточка
Т. Едвай
ГОЛ! 1:0!
Д. Хамад
40'
Желтая карточка
К. Чжин-Су
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-3-2-2
1
Бауманн
25
Зюле
5
Шер
22
Ким Чжин-Су
7
Шмид
5
Штробль
3
Кадержабек
13
Руди
6
Хамад
11
Варгас
31
Фолланд
4-1-2-1-2
1
Лено
21
Топрак
4
Едвай
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
6
Хамад
10
Амири
10
Амири
6
Хамад
31
Фолланд
13
Ут
13
Ут
31
Фолланд
11
Варгас
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Варгас
21
Топрак
5
Рамальо
5
Рамальо
21
Топрак
4
Едвай
2
Донати
2
Донати
4
Едвай
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
7
Жоэлинтон
АП
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
18
Дарио Крешич
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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