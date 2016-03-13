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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 13 марта 2016
Байер
13.03.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
18'
А. Экдаль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
Желтая карточка
Р. Крузе
90'
+7
Вторая желтая
Т. Едвай
90'
+6
Желтая карточка
Т. Едвай
90'
+5
78'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Л. Холтби
Замена
А. Рамальо
️️️️
М. Фрай
77'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
69'
61'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
И. Иличевич
Замена
Р. Крузе
️️️️
К. Беллараби
60'
Желтая карточка
Венделл
49'
45'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Г. Сакаи
Желтая карточка
О. Топрак
34'
31'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Желтая карточка
М. Фрай
27'
23'
Желтая карточка
И. Иличевич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Экдаль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Та
4
Едвай
14
Пападопулос
18
Венделл
21
Топрак
20
Чалханоглу
24
Фрай
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
4-5-1
15
Адлер
22
Озтрзолек
5
Джуру
3
Клебер
2
Сакаи
16
Иличевич
14
Хант
9
Мюллер
8
Экдаль
90
Холтби
9
Руднев
24
Фрай
5
Рамальо
5
Рамальо
24
Фрай
38
Беллараби
10
Крузе
10
Крузе
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
2
Сакаи
2
Дикмайер
2
Дикмайер
2
Сакаи
16
Иличевич
18
Дрмич
18
Дрмич
16
Иличевич
90
Холтби
10
Ласогга
10
Ласогга
90
Холтби
Остались в запасе
Байер
Гамбург
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Байер - Гамбург
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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