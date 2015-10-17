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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 17 октября 2015
Гамбург
17.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
Желтая карточка
Э. Спахич
90'
+1
Желтая карточка
М. Диас
88'
Замена
М. Диас
️️️️
А. Хант
83'
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Ласогга
78'
77'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Д. Донати
75'
Желтая карточка
Т. Едвай
74'
Желтая карточка
Чичарито
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
66'
63'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
60'
Замена
Т. Едвай
️️️️
О. Топрак
Желтая карточка
И. Иличевич
59'
Желтая карточка
А. Экдаль
38'
Желтая карточка
П. Ласогга
31'
Желтая карточка
А. Хант
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-5-1
15
Адлер
2
Дикмайер
5
Джуру
4
Спахич
22
Озтрзолек
14
Хант
8
Экдаль
9
Мюллер
90
Холтби
16
Иличевич
10
Ласогга
3-3-2-2
1
Лено
21
Топрак
14
Пападопулос
4
Та
2
Донати
23
Крамер
17
Бениш
38
Беллараби
8
Брандт
14
Чичарито
11
Кисслинг
14
Хант
21
Диас
21
Диас
14
Хант
10
Ласогга
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ласогга
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
2
Донати
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
2
Донати
21
Топрак
4
Едвай
4
Едвай
21
Топрак
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
Остались в запасе
Гамбург
Байер
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Гамбург - Байер
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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