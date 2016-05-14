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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ингольштадт
Байер - Ингольштадт: обзор матча 14 мая 2016
Байер
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Ингольштадт
31'
Ч. Арангис
37'
К. Кампль
61'
Ш. Кисслинг
16'
М. Леки
69'
М. Хартманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ингольштадт
89'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
А. Коэн
81'
Желтая карточка
М. Кристиансен
Желтая карточка
Б. Хенрикс
72'
69'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Хартманн
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ш. Кисслинг
65'
62'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Р. Бауэр
62'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Леки
ГОЛ! 3:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
К. Беллараби
61'
Замена
Д. Йеллделл
️️️️
Д. Крешич
47'
38'
Желтая карточка
М. Матип
ГОЛ! 2:1!
К. Кампль
Пас отдал
К. Беллараби
37'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Арангис
Пас отдал
Ю. Брандт
31'
Замена
М. Фрай
️️️️
Р. Хильберт
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Леки
Пас отдал
Д. Лескано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-4-2-1
18
Крешич
21
Топрак
5
Рамальо
39
Хенрикс
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
19
Хильберт
8
Брандт
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-3-2-1
1
Нюланд
21
Да Коста
34
Матип
29
Зуттнер
21
Хюбнер
13
Гросс
36
Коэн
4
Бауэр
7
Леки
9
Хартманн
37
Лескано
18
Крешич
1
Йеллделл
1
Йеллделл
18
Крешич
19
Хильберт
24
Фрай
24
Фрай
19
Хильберт
11
Кисслинг
14
Мехмеди
14
Мехмеди
11
Кисслинг
4
Бауэр
13
Кристиансен
13
Кристиансен
4
Бауэр
36
Коэн
14
Лекс
14
Лекс
36
Коэн
7
Леки
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
7
Леки
Остались в запасе
Байер
Ингольштадт
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Байер - Ингольштадт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Бай-Арена
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