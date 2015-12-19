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Ингольштадт - Байер
Ингольштадт - Байер: обзор матча 19 декабря 2015
Ингольштадт
19.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Байер
73'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Байер
90'
+3
Желтая карточка
К. Кампль
90'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
84'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Д. Да Коста
77'
74'
Желтая карточка
Чичарито
Желтая карточка
М. Матип
73'
73'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
К. Беллараби
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
А. Коэн
72'
71'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
М. Хартманн
️️️️
Ш. Лекс
64'
45'
Желтая карточка
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
11
Маурице Мультауп
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нюланд
34
Матип
18
Брежери
27
Моралес
3
Соарес
21
Да Коста
13
Гросс
8
Рожер
36
Коэн
7
Леки
14
Лекс
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
14
Лекс
9
Хартманн
9
Хартманн
14
Лекс
36
Коэн
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
36
Коэн
14
Чичарито
14
Пападопулос
14
Пападопулос
14
Чичарито
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Ингольштадт
Байер
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Ингольштадт - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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