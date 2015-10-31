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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 31 октября 2015
Вольфсбург
31.10.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Байер
34'
Н. Бендтнер
77'
Ю. Дракслер
40'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
81'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
78'
Желтая карточка
Венделл
ГОЛ! 2:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Б. Дост
77'
76'
Замена
О. Топрак
️️️️
К. Пападопулос
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Бендтнер
74'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Арнольд
73'
72'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Виейринья
61'
40'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
К. Крамер
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Виейринья
34'
17'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
12
Бас Дост
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
5
Клозе
13
Родригес
14
Густаво
2
Юнг
27
Арнольд
20
Шюррле
20
Калиджиури
32
Бендтнер
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Донати
4
Та
14
Пападопулос
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
14
Мехмеди
27
Арнольд
7
Дракслер
7
Дракслер
27
Арнольд
20
Виейринья
23
Гилявоги
23
Гилявоги
20
Виейринья
32
Бендтнер
12
Дост
12
Дост
32
Бендтнер
14
Пападопулос
21
Топрак
21
Топрак
14
Пападопулос
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вольфсбург - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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