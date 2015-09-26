Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 26 сентября 2015
Вердер
26.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Байер
31'
А. Мехмеди
58'
Ю. Брандт
65'
К. Кампль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
Замена
Я. Штернберг
️️️️
С. Гарсия
84'
83'
Желтая карточка
Д. Донати
76'
Замена
Чичарито
️️️️
А. Мехмеди
72'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Ю. Брандт
65'
ГОЛ! 0:3!
К. Кампль
59'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Беллараби
58'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Брандт
Замена
М. Хильсснер
️️️️
Л. Озтюнали
56'
Замена
Л. Цандер
️️️️
Ф. Кроос
56'
43'
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
С. Гарсия
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
33
Марсель Хильсснер
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
3
Гарсия
23
Кроос
16
Юнузович
21
Озтюнали
11
Уджа
14
Писарро
3-3-2-2
1
Лено
8
Бендер
4
Та
14
Пападопулос
2
Донати
23
Крамер
17
Бениш
38
Беллараби
8
Брандт
11
Кисслинг
14
Мехмеди
21
Озтюнали
33
Хильсснер
33
Хильсснер
21
Озтюнали
23
Кроос
4
Цандер
4
Цандер
23
Кроос
3
Гарсия
3
Штернберг
3
Штернберг
3
Гарсия
8
Брандт
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
8
Брандт
38
Беллараби
44
Кампль
44
Кампль
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Чичарито
14
Чичарито
14
Мехмеди
Остались в запасе
Вердер
Байер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вердер - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+