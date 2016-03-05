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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 05 марта 2016
Аугсбург
05.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Байер
6'
К. Чжа-Чеол
44'
К. Чжа-Чеол
58'
К. Чжа-Чеол
61'
К. Беллараби
80'
П. Верхаг (АГ)
90+3'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Х. Чалханоглу
Красная карточка
Д. Гаувелеув
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Крамер
85'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Р. Крузе
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Байер
85'
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
П. Верхаг
Желтая карточка
Д. Кор
79'
74'
Замена
М. Фрай
️️️️
Т. Едвай
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Эссвайн
70'
61'
ГОЛ! 3:1!
К. Беллараби
Пас отдал
А. Мехмеди
ГОЛ! 3:0!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
А. Финнбогасон
58'
Замена
К. Янкер
️️️️
Х. Юнь-Хо
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Чжа-Чеол
44'
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Чжа-Чеол
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Робби Крузе
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
4-5-1
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
31
Кор
30
Каюби
35
Эссвайн
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
4-1-1-2-2
1
Лено
17
Бениш
5
Рамальо
4
Едвай
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
14
Мехмеди
10
Крузе
10
Байер
3
Стафилидис
3
Стафилидис
10
Байер
26
Хонь Юнь-Хо
16
Янкер
16
Янкер
26
Хонь Юнь-Хо
35
Эссвайн
17
Вернер
17
Вернер
35
Эссвайн
4
Едвай
24
Фрай
24
Фрай
4
Едвай
10
Крузе
80
Юрченко
80
Юрченко
10
Крузе
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Аугсбург - Байер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Аугсбург Арена
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