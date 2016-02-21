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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 21 февраля 2016
Байер
21.02.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
65'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
Желтая карточка
Венделл
89'
86'
Желтая карточка
Э. Дурм
77'
Замена
Н. Суботич
️️️️
С. Папастатопулос
68'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
С. Бендер
65'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Дурм
Желтая карточка
К. Беллараби
58'
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Т. Едвай
57'
Желтая карточка
К. Пападопулос
56'
Желтая карточка
Чичарито
53'
45'
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Пулишич
Замена
А. Рамальо
️️️️
К. Кампль
45'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
О. Топрак
45'
Желтая карточка
К. Кампль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лено
18
Венделл
4
Та
4
Едвай
21
Топрак
23
Крамер
44
Кампль
38
Беллараби
11
Кисслинг
14
Чичарито
14
Мехмеди
3-2-2-1-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
5
Бендер
28
Гинтер
37
Дурм
15
Хуммельс
22
Мхитарян
78
Ляйтнер
11
Пулишич
7
Обамеянг
44
Кампль
5
Рамальо
5
Рамальо
44
Кампль
21
Топрак
14
Пападопулос
14
Пападопулос
21
Топрак
4
Едвай
19
Хильберт
19
Хильберт
4
Едвай
19
Папастатопулос
3
Суботич
3
Суботич
19
Папастатопулос
5
Бендер
5
Вайгль
5
Вайгль
5
Бендер
11
Пулишич
18
Ройс
18
Ройс
11
Пулишич
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
18
Дарио Крешич
ВР
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Боруссия Д
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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