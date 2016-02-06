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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 06 февраля 2016
Байер
06.02.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Беллараби
87'
87'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Коман
84'
Вторая желтая
Х. Алонсо
78'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ш. Кисслинг
74'
60'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
Травма
Венделл
57'
52'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Видаль
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Т. Едвай
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
(К)
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
3
Хаби Алонсо
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
18
Венделл
4
Та
21
Топрак
4
Едвай
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Лам
3
Алонсо
28
Бадштубер
5
Алаба
6
Киммих
10
Роббен
23
Видаль
21
Коман
11
Коста
9
Левандовски
11
Кисслинг
8
Брандт
8
Брандт
11
Кисслинг
4
Едвай
19
Хильберт
19
Хильберт
4
Едвай
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Мехмеди
38
Беллараби
23
Видаль
6
Алькантара
6
Алькантара
23
Видаль
21
Коман
17
Роде
17
Роде
21
Коман
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
Остались в запасе
Байер
Бавария
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Байер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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