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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 15 августа 2015
Байер
15.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
45'
Ш. Кисслинг
71'
Ю. Брандт
5'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Замена
А. Рамальо
️️️️
К. Беллараби
90'
82'
Замена
Ф. Окс
️️️️
Ю. Полански
72'
Замена
М. Ут
️️️️
Д. Шмид
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
А. Мехмеди
71'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
64'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Л. Бендер
60'
58'
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Кураньи
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
45'
Желтая карточка
Венделл
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
Ю. Полански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
18
Венделл
4
Та
14
Пападопулос
8
Бендер
23
Крамер
20
Чалханоглу
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-2-3-2
1
Бауманн
22
Ким Чжин-Су
25
Зюле
5
Шер
3
Кадержабек
7
Шмид
27
Швеглер
8
Полански
7
Цубер
31
Фолланд
22
Кураньи
38
Беллараби
5
Рамальо
5
Рамальо
38
Беллараби
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
8
Бендер
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Бендер
22
Кураньи
5
Штробль
5
Штробль
22
Кураньи
7
Шмид
13
Ут
13
Ут
7
Шмид
8
Полански
20
Окс
20
Окс
8
Полански
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
18
Дарио Крешич
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Бай-Арена
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