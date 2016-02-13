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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Байер
Дармштадт - Байер: обзор матча 13 февраля 2016
Дармштадт
13.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Байер
28'
С. Вагнер
62'
А. Сулу (АГ)
77'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Байер
90'
+2
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
К. Рауш
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Рамальо
Желтая карточка
П. Нимайер
88'
Замена
К. Рауш
️️️️
Т. Кемпе
87'
Желтая карточка
М. Хеллер
85'
Желтая карточка
А. Сулу
84'
Замена
Ф. Платте
️️️️
Ж. Гондорф
80'
80'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Ю. Брандт
80'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
К. Беллараби
77'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Замена
М. Вранчич
️️️️
Я. Розенталь
69'
Желтая карточка
Я. Розенталь
69'
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Сулу
57'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Фрай
Желтая карточка
Ж. Гондорф
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
28'
24'
Желтая карточка
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
3-5-1-1
26
Матениа
41
Райкович
5
Калдирола
4
Сулу
20
Хеллер
11
Кемпе
8
Гондорф
26
Юнгвирт
18
Нимайер
10
Розенталь
2
Вагнер
4-2-2-2
1
Лено
4
Та
4
Едвай
21
Топрак
18
Венделл
24
Фрай
44
Кампль
38
Беллараби
8
Брандт
11
Кисслинг
14
Мехмеди
8
Гондорф
36
Платте
36
Платте
8
Гондорф
11
Кемпе
34
Рауш
34
Рауш
11
Кемпе
10
Розенталь
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Розенталь
24
Фрай
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
24
Фрай
38
Беллараби
14
Пападопулос
14
Пападопулос
38
Беллараби
8
Брандт
5
Рамальо
5
Рамальо
8
Брандт
Остались в запасе
Дармштадт
Байер
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Дармштадт - Байер
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Белленфалльтор
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