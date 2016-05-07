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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 07 мая 2016
Боруссия М
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Байер
43'
А. Хан
79'
А. Хан
20'
Ч. Арангис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
88'
Желтая карточка
Т. Едвай
Замена
М. Штранцль
️️️️
Раффаэл
87'
83'
Замена
М. Фрай
️️️️
О. Топрак
81'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Хан
79'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дауд
77'
Желтая карточка
И. Траоре
76'
Желтая карточка
О. Вендт
60'
45'
Замена
Т. Едвай
️️️️
К. Крамер
ГОЛ! 1:1!
А. Хан
43'
30'
Желтая карточка
Л. Бендер
20'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Арангис
Пас отдал
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
30
Эльведи
34
Джака
81
Дауд
16
Траоре
13
Штиндль
28
Хан
11
Раффаэл
4-1-2-3
1
Лено
8
Бендер
5
Рамальо
21
Топрак
39
Хенрикс
23
Крамер
20
Чалханоглу
20
Арангис
10
Крузе
14
Чичарито
11
Кисслинг
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
11
Раффаэл
39
Штранцль
39
Штранцль
11
Раффаэл
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
81
Дауд
23
Крамер
4
Едвай
4
Едвай
23
Крамер
21
Топрак
24
Фрай
24
Фрай
21
Топрак
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
18
Дарио Крешич
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
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