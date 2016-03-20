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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 20 марта 2016
Штутгарт
20.03.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Байер
11'
Ю. Брандт
49'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
89'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
Ф. Костич
88'
84'
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Юрченко
82'
Желтая карточка
В. Юрченко
Замена
Б. Тащи
️️️️
С. Ди
69'
68'
Замена
Р. Крузе
️️️️
К. Беллараби
Замена
А. Максим
️️️️
Т. Вернер
68'
Желтая карточка
С. Ди
61'
Замена
А. Кравец
️️️️
Д. Дидави
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Беллараби
Пас отдал
Ю. Брандт
44'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Г. Нидермайер
32'
31'
Желтая карточка
А. Рамальо
11'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
32
Патрик Джалто
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
17
Кляйн
5
Швааб
2
Инсуа
5
Нидермайер
10
Рупп
20
Ди
4
Гентнер
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
4-1-1-2-2
1
Лено
39
Хенрикс
5
Рамальо
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
80
Юрченко
38
Беллараби
8
Брандт
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Вернер
44
Максим
44
Максим
11
Вернер
20
Ди
80
Тащи
80
Тащи
20
Ди
10
Дидави
11
Кравец
11
Кравец
10
Дидави
80
Юрченко
24
Фрай
24
Фрай
80
Юрченко
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
38
Беллараби
10
Крузе
10
Крузе
38
Беллараби
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
32
Патрик Джалто
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
32
Патрик Джалто
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Штутгарт - Байер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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