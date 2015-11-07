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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 07 ноября 2015
Байер
07.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
33'
Чичарито
17'
Д. Марох
72'
Д. Марох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
90'
+1
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Ю. Осако
Желтая карточка
А. Рамальо
86'
82'
Замена
М. Йойич
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Венделл
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Марох
Пас отдал
М. Риссе
71'
Замена
Д. Швенто
️️️️
Ф. Хозинер
65'
Желтая карточка
Д. Хайнц
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Мехмеди
57'
Красная карточка
К. Пападопулос
53'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
46'
40'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Мехмеди
33'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Марох
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лено
14
Пападопулос
4
Та
21
Топрак
18
Венделл
2
Донати
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Чичарито
4-2-1-3
1
Хорн
7
Фогт
3
Хайнц
5
Марох
14
Хектор
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
10
Осако
26
Хозинер
27
Модест
14
Мехмеди
5
Рамальо
5
Рамальо
14
Мехмеди
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
18
Венделл
11
Кисслинг
11
Кисслинг
18
Венделл
10
Осако
4
Соренсен
4
Соренсен
10
Осако
32
Биттенкурт
18
Йойич
18
Йойич
32
Биттенкурт
26
Хозинер
81
Швенто
81
Швенто
26
Хозинер
Остались в запасе
Байер
Кельн
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Байер - Кельн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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