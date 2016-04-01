Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 01 апреля 2016
Байер
01.04.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
27'
Ю. Брандт
73'
Чичарито
87'
В. Юрченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Ш. Кисслинг
88'
ГОЛ! 3:0!
В. Юрченко
Пас отдал
Чичарито
87'
84'
Желтая карточка
А. Шюррле
82'
Замена
К. Аскуэс
️️️️
Р. Кнохе
82'
Желтая карточка
М. Арнольд
76'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
К. Беллараби
73'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Х. Чалханоглу
64'
63'
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Крузе
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Бендер
61'
58'
Желтая карточка
Данте
45'
Замена
Б. Энрике
️️️️
К. Треш
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Х. Чалханоглу
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
5
Рамальо
4
Та
4
Едвай
18
Венделл
23
Крамер
8
Бендер
20
Чалханоглу
8
Брандт
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-1-3-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
4
Данте
13
Родригес
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Шюррле
28
Треш
7
Дракслер
10
Крузе
20
Чалханоглу
80
Юрченко
80
Юрченко
20
Чалханоглу
11
Кисслинг
20
Арангис
20
Арангис
11
Кисслинг
8
Бендер
14
Чичарито
14
Чичарито
8
Бендер
28
Треш
27
Энрике
27
Энрике
28
Треш
10
Крузе
4
Шефер
4
Шефер
10
Крузе
31
Кнохе
26
Аскуэс
26
Аскуэс
31
Кнохе
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Коэн Кастелс
ВР
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Вольфсбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Байер
Вольфсбург
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+