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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 12 декабря 2015
Байер
12.12.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Боруссия М
30'
Ш. Кисслинг
63'
Чичарито
66'
Ш. Кисслинг
75'
Чичарито
76'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Замена
М. Фрай
️️️️
К. Кампль
87'
81'
Замена
М. Шульц
️️️️
М. Дауд
81'
Желтая карточка
Ю. Корб
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Чичарито
79'
ГОЛ! 5:0!
Чичарито
Пас отдал
К. Беллараби
76'
ГОЛ! 4:0!
Чичарито
Пас отдал
Ш. Кисслинг
75'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Х. Чалханоглу
66'
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
Ш. Кисслинг
63'
45'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Т. Янчке
45'
Замена
Раффаэл
️️️️
И. Траоре
Замена
Д. Донати
️️️️
Р. Хильберт
45'
40'
Желтая карточка
Т. Янчке
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Р. Хильберт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Та
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
19
Хильберт
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
3-3-1-2-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
4
Корб
24
Янчке
34
Джака
17
Вендт
81
Дауд
16
Траоре
13
Штиндль
18
Дрмич
19
Хильберт
2
Донати
2
Донати
19
Хильберт
44
Кампль
24
Фрай
24
Фрай
44
Кампль
14
Чичарито
14
Мехмеди
14
Мехмеди
14
Чичарито
24
Янчке
30
Эльведи
30
Эльведи
24
Янчке
81
Дауд
10
Шульц
10
Шульц
81
Дауд
16
Траоре
11
Раффаэл
11
Раффаэл
16
Траоре
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Байер - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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