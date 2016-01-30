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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ганновер-96
Байер - Ганновер-96: обзор матча 30 января 2016
Байер
30.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
44'
Ш. Кисслинг
63'
Чичарито (П)
87'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ганновер-96
ГОЛ! 3:0!
Чичарито
Пас отдал
К. Кампль
87'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Р. Хильберт
78'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Беллараби
78'
76'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Э. Приб
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
73'
66'
Желтая карточка
А. Хоффманн
65'
Замена
У. Бех
️️️️
М. Шмидебах
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Чичарито
63'
62'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Х. Чалханоглу
44'
25'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Та
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
19
Хильберт
38
Беллараби
11
Кисслинг
14
Чичарито
3-1-4-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
4
Хоффманн
3
Альборнос
24
Шмидебах
7
Приб
6
Гюльселам
16
Ямагучи
9
Алмейда
11
Салаи
19
Хильберт
4
Едвай
4
Едвай
19
Хильберт
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Мехмеди
38
Беллараби
24
Шмидебах
33
Бех
33
Бех
24
Шмидебах
7
Приб
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Приб
Остались в запасе
Байер
Ганновер-96
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Байер - Ганновер-96
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Бай-Арена
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