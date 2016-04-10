Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 10 апреля 2016
Кельн
10.04.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Байер
39'
Ю. Брандт
44'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
90'
+6
Вторая желтая
Венделл
Красная карточка
Л. Биттенкурт
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хайнц
90'
+3
80'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
В. Юрченко
Замена
М. Хартель
️️️️
С. Цоллер
78'
76'
Желтая карточка
Ч. Арангис
73'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Чичарито
70'
Желтая карточка
А. Рамальо
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
М. Леманн
68'
56'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
К. Беллараби
Замена
Ф. Младенович
️️️️
К. Фогт
45'
44'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
К. Беллараби
39'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
9'
Желтая карточка
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-3-1-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
7
Фогт
5
Марох
31
Риссе
33
Леманн
31
Герхардт
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
4-1-2-2-1
1
Лено
5
Рамальо
4
Та
4
Едвай
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
80
Юрченко
38
Беллараби
8
Брандт
14
Чичарито
6
Цоллер
10
Хартель
10
Хартель
6
Цоллер
7
Фогт
37
Младенович
37
Младенович
7
Фогт
33
Леманн
26
Хозинер
26
Хозинер
33
Леманн
14
Чичарито
20
Арангис
20
Арангис
14
Чичарито
80
Юрченко
14
Мехмеди
14
Мехмеди
80
Юрченко
38
Беллараби
11
Кисслинг
11
Кисслинг
38
Беллараби
Остались в запасе
Кельн
Байер
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Кельн - Байер
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Кельн
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+