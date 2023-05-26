Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клаудемир - статистика

Завершил карьеру
27 марта 1988 (38), Макаубас
#6 | Полузащитник
185 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
21
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Визела
1 : 2
26.05.2023
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Маритиму
1 : 0
19.05.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Визела
0 : 0
13.05.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
07.05.2023
Визела
1' - 46'
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 46'
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
1 : 0
23.04.2023
Визела
1' - 67'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 1
18.03.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Визела
0 : 4
11.03.2023
Брага
1' - 65'
Португалия. Примейра, 22 тур
Визела
0 : 2
25.02.2023
Бенфика
1' - 69'
61'
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
1 : 1
17.02.2023
Визела
1' - 78'
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 0
10.02.2023
Шавиш
1' - 85'
77'
Португалия. Примейра, 19 тур
Порту
2 : 0
05.02.2023
Визела
1' - 82'
Португалия. Примейра, 18 тур
Визела
3 : 1
29.01.2023
Риу Аве
1' - 76'
Португалия. Примейра, 16 тур
Визела
3 : 0
14.01.2023
Маритиму
1' - 83'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
2 : 1
07.01.2023
Визела
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 14 тур
Визела
3 : 0
30.12.2022
Витория Гимараеш
1' - 75'
Португалия. Примейра, 13 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
13.11.2022
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Визела
0 : 1
05.11.2022
Арука
82' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 0
01.10.2022
Портимоненси
1' - 20'
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
2 : 0
18.09.2022
Визела
1' - 86'
Португалия. Примейра, 6 тур
Визела
0 : 1
12.09.2022
Эшторил
46' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
2 : 1
02.09.2022
Визела
46' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
2 : 2
29.08.2022
Жил Висенте
84' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Шавиш
1 : 1
20.08.2022
Визела
Был в запасе
89'
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+