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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Фамаликан
Визела - Фамаликан: обзор матча 13 мая 2023
Визела
13.05.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 32 тур
0 : 0
Завершен
Фамаликан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Фамаликан
Замена
А. Мендес
️️️️
Р. Гуццо
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Р. Фонте
90'
+5
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Желтая карточка
Ф. Этим
90'
85'
Замена
А. Добре
️️️️
И. Родригес
85'
Замена
Г. Са
️️️️
И. Хайме
Замена
М. Лакава
️️️️
П. Ортис
82'
76'
Вторая желтая
Л. Санка
71'
Желтая карточка
Л. Санка
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
68'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
68'
68'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Пабло
68'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
С. Коломбатто
58'
Желтая карточка
Ф. Моура
Замена
Кики
️️️️
М. Перейра
46'
Желтая карточка
Андерсон
45'
+2
Желтая карточка
М. Перейра
40'
10'
Замена
Л. Санка
️️️️
Й. Кадис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
24
Педро Ортис
ЦП
20
Саму
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
24
Кики
ЛЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-4-3
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
14
Фернандеш
24
Ортис
82
Силва
14
Гуццо
20
Саму
10
Бондосу
18
Осмайич
17
Морейра
4-1-1-1-3
1
Жуниор
5
Пенетра
6
Отавио
5
Риччели
74
Моура
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
19
Пабло
7
Родригес
29
Кадис
3
Перейра
24
Кики
24
Кики
3
Перейра
14
Гуццо
22
Мендес
22
Мендес
14
Гуццо
24
Ортис
36
Лакава
36
Лакава
24
Ортис
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
11
Коломбатто
12
Ассунсао
12
Ассунсао
11
Коломбатто
24
Хайме
8
Са
8
Са
24
Хайме
7
Родригес
29
Добре
29
Добре
7
Родригес
29
Кадис
11
Санка
11
Санка
29
Кадис
19
Пабло
17
Фонте
17
Фонте
19
Пабло
Остались в запасе
Визела
Фамаликан
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Визела - Фамаликан
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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