Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Визела
Бенфика - Визела: обзор матча 02 сентября 2022
Бенфика
02.09.2022, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 1
Завершен
Визела
76'
Д. Нерес
90+12'
Ж. Мариу (П)
20'
М. Осмайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Визела
Вторая желтая
Ж. Мариу
90'
+12
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Мариу
90'
+12
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нерес
90'
+7
Вторая желтая
Г. Рамуш
90'
+1
Желтая карточка
Г. Рамуш
89'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
84'
Желтая карточка
Ж. Мариу
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нерес
Пас отдал
А. Бах
76'
Замена
А. Бах
️️️️
Жилберто
75'
Замена
П. Муса
️️️️
Флорентину
67'
66'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Э. Фернандес
66'
Желтая карточка
Э. Фернандес
51'
46'
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Гуццо
45'
+1
Желтая карточка
Т. Силва
45'
+1
Замена
И. Фернандеш
️️️️
Б. Вильсон
Желтая карточка
Н. Отаменди
42'
26'
Желтая карточка
Р. Гуццо
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Осмайич
Пас отдал
К. Бондосу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
12
Жилберто
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
3-3-2-2
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
24
Кики
22
Мендес
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
18
Осмайич
82
Силва
10
Бондосу
12
Жилберто
18
Бах
18
Бах
12
Жилберто
17
Фернандес
14
Эушнес
14
Эушнес
17
Фернандес
7
Нерес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Нерес
12
Флорентину
9
Муса
9
Муса
12
Флорентину
43
Вильсон
14
Фернандеш
14
Фернандеш
43
Вильсон
14
Гуццо
6
Клаудемир
6
Клаудемир
14
Гуццо
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
Остались в запасе
Бенфика
Визела
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Луис Фелипе
ВР
2
Игор Жулиао
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Игор Жулиао
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Бенфика - Визела
5
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Визела
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+