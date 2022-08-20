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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Визела
Шавиш - Визела: обзор матча 20 августа 2022
Шавиш
20.08.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Визела
8'
Э. Эрнандес
40'
К. Зохи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Визела
90'
+7
Желтая карточка
К. Исаак
90'
+4
Желтая карточка
К. Бондосу
89'
Желтая карточка
Клаудемир
84'
Желтая карточка
К. Зохи
Желтая карточка
Э. Морим
80'
Вторая желтая
Ж. Тейшейра
71'
Желтая карточка
Жуниньо
68'
Замена
Жуниньо
️️️️
Ж. Мендеш
67'
Замена
Э. Морим
️️️️
Бенни
67'
64'
Замена
️️️️
Н. Морейра
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
62'
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Зохи
Пас отдал
Р. Гуццо
21'
Желтая карточка
Р. Гуццо
Желтая карточка
С. Витория
16'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эрнандес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
7
Бенни
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Шавиш
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
21
Гима
ЦП
9
Patrick
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
Визела
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
4-3-2
28
Витор
77
Коррейя
5
Ланга
20
Монте
19
Витория
18
Тейшейра
7
Бенни
11
Батчи
23
Эрнандес
10
Мендеш
3-3-1-2
97
Бантич
3
Андерсон
43
Вильсон
24
Кики
29
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
9
Зохи
10
Бондосу
7
Бенни
70
Морим
70
Морим
7
Бенни
Ленини
21
Гима
21
Гима
Ленини
10
Мендеш
23
Жуниньо
23
Жуниньо
10
Мендеш
Силва
2
Исаак
2
Исаак
Силва
Остались в запасе
Шавиш
Визела
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ЦП
9
Patrick
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ЦП
9
Patrick
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
Остались в запасе
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Шавиш - Визела
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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