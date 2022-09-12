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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Эшторил
Визела - Эшторил: обзор матча 12 сентября 2022
Визела
12.09.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 1
Завершен
Эшторил
28'
Эрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Эшторил
90'
+2
Замена
Т. Араужо
️️️️
Р. Мартиньш
Желтая карточка
Клаудемир
90'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
82'
81'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
79'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ж. Карвалью
Вторая желтая
Т. Силва
73'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Осмайич
65'
61'
Замена
А. Маркес
️️️️
Эрисон
Замена
Клаудемир
️️️️
Саму
46'
46'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Л. Розье
Желтая карточка
Кики
44'
41'
Желтая карточка
Т. Гувейя
39'
Желтая карточка
Жоаозиньо
28'
ГОЛ! 0:1!
Эрисон
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
Т. Силва
25'
10'
Желтая карточка
П. Альвару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
3-3-2-2
97
Бантич
24
Кики
14
Фернандеш
3
Андерсон
14
Гуццо
22
Мендес
20
Саму
18
Осмайич
17
Морейра
82
Силва
10
Бондосу
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
23
Альвару
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
32
Розье
7
Гувейя
12
Карвалью
12
Жеральдеш
99
Эрисон
7
Мартиньш
20
Саму
6
Клаудемир
6
Клаудемир
20
Саму
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
18
Осмайич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Осмайич
32
Розье
19
Ндиайе
19
Ндиайе
32
Розье
12
Карвалью
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Карвалью
7
Мартиньш
20
Араужо
20
Араужо
7
Мартиньш
99
Эрисон
9
Маркес
9
Маркес
99
Эрисон
Остались в запасе
Визела
Эшторил
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
19
Сержинью
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
19
Сержинью
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Визела - Эшторил
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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