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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Брага
Визела - Брага: обзор матча 11 марта 2023
Визела
11.03.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 4
Завершен
Брага
43'
А. Мусрати
49'
Ю. Медейрос
65'
Ю. Медейрос
75'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Брага
Желтая карточка
П. Ортис
85'
84'
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Мусрати
Желтая карточка
М. Перейра
83'
83'
Желтая карточка
А. Джало
81'
Желтая карточка
А. Мусрати
81'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
78'
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
77'
75'
ГОЛ! 0:4!
Р. Орта
Пас отдал
А. Мусрати
73'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
73'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Медейрос
65'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Медейрос
Пас отдал
А. Орта
Замена
П. Ортис
️️️️
Р. Гуццо
65'
Замена
Ф. Этим
️️️️
Клаудемир
65'
Замена
М. Лакава
️️️️
Н. Морейра
60'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Медейрос
Пас отдал
В. Гомес
46'
Замена
А. Джало
️️️️
Брума
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Мусрати
Пас отдал
Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Брага
1
Матеус
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
3-4-2-1
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
14
Фернандеш
82
Силва
6
Клаудемир
20
Саму
14
Гуццо
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
4-2-2-2
1
Матеус
2
Гомес
4
Ниакате
6
Секейра
4
Саатджи
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
77
Брума
45
Медейрос
9
Руис
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
14
Гуццо
24
Ортис
24
Ортис
14
Гуццо
17
Морейра
36
Лакава
36
Лакава
17
Морейра
6
Клаудемир
90
Этим
90
Этим
6
Клаудемир
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
73
Мусрати
10
Рачич
10
Рачич
73
Мусрати
45
Медейрос
21
Пицци
21
Пицци
45
Медейрос
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
77
Брума
25
Джало
25
Джало
77
Брума
Остались в запасе
Визела
Брага
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Визела - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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