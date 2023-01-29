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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Риу Аве
Визела - Риу Аве: обзор матча 29 января 2023
Визела
29.01.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 18 тур
3 : 1
Завершен
Риу Аве
55'
Саму
65'
И. Жулиао
90+2'
М. Осмайич
45+1'
Азиз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Риу Аве
ГОЛ! 3:1!
М. Осмайич
90'
+2
86'
Красная карточка
А. Сантос
Замена
М. Лакава
️️️️
К. Бондосу
86'
Замена
М. Перейра
️️️️
Саму
85'
Желтая карточка
И. Жулиао
80'
Замена
О. Рашид
️️️️
Клаудемир
76'
Замена
А. Мендес
️️️️
Н. Морейра
76'
75'
Замена
Савио
️️️️
Жозуэ
70'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Самарис
70'
Замена
P. Vitor
️️️️
F. Ronaldo
Желтая карточка
Саму
68'
ГОЛ! 2:1!
И. Жулиао
Пас отдал
К. Бондосу
65'
Желтая карточка
Андерсон
62'
62'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Азиз
62'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
Замена
И. Фернандеш
️️️️
Андерсон
62'
ГОЛ! 1:1!
Саму
55'
Желтая карточка
Кики
47'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Азиз
42'
Желтая карточка
А. Самарис
22'
Желтая карточка
Коштинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-3-2-1
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
43
Вильсон
2
Жулиао
20
Саму
14
Гуццо
6
Клаудемир
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
4-2-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
23
Жозуэ
3
Вильям
22
Самарис
21
Грака
6
Гуга
11
9
Азиз
95
Перейра
20
Саму
3
Перейра
3
Перейра
20
Саму
3
Андерсон
14
Фернандеш
14
Фернандеш
3
Андерсон
10
Бондосу
36
Лакава
36
Лакава
10
Бондосу
6
Клаудемир
23
Рашид
23
Рашид
6
Клаудемир
17
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
17
Морейра
23
Жозуэ
16
Савио
16
Савио
23
Жозуэ
11
7
7
11
22
Самарис
27
Эрнани
27
Эрнани
22
Самарис
9
Азиз
9
Боатенг
9
Боатенг
9
Азиз
95
Перейра
11
11
95
Перейра
Остались в запасе
Визела
Риу Аве
1
Луис Фелипе
ВР
82
Томас Силва
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
82
Томас Силва
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Визела - Риу Аве
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
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3
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14
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1
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1
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3
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3 марта
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30 января
7
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2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
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2025.08.12 00:30
14
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