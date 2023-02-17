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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Визела
Жил Висенте - Визела: обзор матча 17 февраля 2023
Жил Висенте
17.02.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 1
Завершен
Визела
55'
В. Карвальо
87'
Кики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Визела
Желтая карточка
Б. Ауашерия
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
А. Мендес
Вторая желтая
В. Карвальо
90'
+2
Замена
Марлон
️️️️
Мурило
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
Кики
Желтая карточка
В. Карвальо
86'
83'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Желтая карточка
Т. Араужо
82'
79'
Замена
Ф. Этим
️️️️
И. Фернандеш
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Х. Боселли
79'
78'
Замена
П. Ортис
️️️️
Клаудемир
Желтая карточка
А. Марин
76'
Замена
П. Тиба
️️️️
К. Фуджимото
70'
64'
Замена
Т. Силва
️️️️
И. Жулиао
62'
Замена
А. Мендес
️️️️
О. Рашид
62'
Замена
М. Лакава
️️️️
Н. Морейра
ГОЛ! 1:0!
В. Карвальо
55'
49'
Желтая карточка
Кики
Пенальти не реализован!
Ф. Наварро
49'
20'
Желтая карточка
Н. Морейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
23
Осама Рашид
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
25
Педру Тиба
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Эндрю
3
Марин
26
Фернандеш
44
Араужо
27
Карраша
6
Карвальо
8
Абурджания
77
Мурило
19
Фуджимото
21
Боселли
9
Наварро
3-2-2-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
14
Фернандеш
3
Андерсон
2
Жулиао
24
Кики
23
Рашид
6
Клаудемир
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
77
Мурило
11
Марлон
11
Марлон
77
Мурило
21
Боселли
20
Ауашерия
20
Ауашерия
21
Боселли
23
Рашид
22
Мендес
22
Мендес
23
Рашид
6
Клаудемир
24
Ортис
24
Ортис
6
Клаудемир
2
Жулиао
82
Силва
82
Силва
2
Жулиао
17
Морейра
36
Лакава
36
Лакава
17
Морейра
14
Фернандеш
90
Этим
90
Этим
14
Фернандеш
Остались в запасе
Жил Висенте
Визела
99
Брайан Араухо
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Жил Висенте - Визела
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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