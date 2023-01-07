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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Визела
Фамаликан - Визела: обзор матча 07 января 2023
Фамаликан
07.01.2023, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 15 тур
2 : 1
Завершен
Визела
45+1'
А. Пенетра
81'
И. Хайме
49'
К. Бондосу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Визела
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Хайме
90'
+3
Желтая карточка
С. Коломбатто
90'
+2
89'
Замена
К. Исаак
️️️️
М. Перейра
85'
Желтая карточка
А. Мендес
82'
Замена
Т. Силва
️️️️
Саму
82'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
ГОЛ! 2:1!
И. Хайме
Пас отдал
И. Родригес
81'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Г. Ассунсао
79'
75'
Желтая карточка
Клаудемир
75'
Замена
А. Мендес
️️️️
К. Бондосу
72'
Желтая карточка
Саму
Замена
Р. Фонте
️️️️
Г. Са
67'
66'
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
И. Родригес
️️️️
Пабло
66'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
62'
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Бондосу
Пас отдал
Саму
ГОЛ! 1:0!
А. Пенетра
Пас отдал
И. Хайме
45'
+1
43'
Желтая карточка
И. Жулиао
Желтая карточка
И. Хайме
32'
18'
Желтая карточка
Б. Вильсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Пабло
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
4-2-2-1-2
74
Моура
4
Михай
5
Пенетра
5
Риччели
12
Ассунсао
11
Коломбатто
19
Пабло
8
Са
24
Хайме
1
Жуниор
29
Кадис
4-3-2-1
97
Бантич
2
Жулиао
43
Вильсон
3
Перейра
3
Андерсон
20
Саму
6
Клаудемир
14
Гуццо
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
24
Хайме
28
Юссуф
28
Юссуф
24
Хайме
12
Ассунсао
20
Тавареш
20
Тавареш
12
Ассунсао
19
Пабло
7
Родригес
7
Родригес
19
Пабло
8
Са
17
Фонте
17
Фонте
8
Са
20
Саму
82
Силва
82
Силва
20
Саму
10
Бондосу
22
Мендес
22
Мендес
10
Бондосу
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
3
Перейра
2
Исаак
2
Исаак
3
Перейра
Остались в запасе
Фамаликан
Визела
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Фамаликан - Визела
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
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