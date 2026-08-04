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  • Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости

Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости

Сегодня, 01:50

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Раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»

Источник: «Бомбардир»
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