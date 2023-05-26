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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Спортинг
Визела - Спортинг: обзор матча 26 мая 2023
Визела
26.05.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
6'
М. Осмайич
20'
Г. Инасиу
85'
И. Фернандеш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Спортинг
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Фернандеш
Замена
К. Зохи
️️️️
И. Жулиао
83'
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
82'
80'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Тринкау
80'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Р. Эшгайю
Замена
О. Рашид
️️️️
Саму
73'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
73'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Мендес
64'
56'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Д. Эссуго
Желтая карточка
А. Мендес
45'
+1
Желтая карточка
М. Осмайич
45'
45'
Желтая карточка
Г. Инасиу
34'
Желтая карточка
М. Рейс
23'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
20'
ГОЛ! 1:1!
Г. Инасиу
Пас отдал
П. Гонсалвеш
ГОЛ! 1:0!
М. Осмайич
Пас отдал
К. Бондосу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
20
Саму
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
22
Алекс Мендес
АП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
82
Томас Силва
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
3-2-2-3
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
14
Фернандеш
24
Кики
2
Жулиао
20
Саму
14
Гуццо
10
Бондосу
22
Мендес
18
Осмайич
4-1-2-3
20
Исраэль
47
Эшгайю
4
Коатес
2
Рейс
25
Инасиу
5
Морита
14
Эссуго
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
11
Сантуш
7
Тринкау
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
22
Мендес
82
Силва
82
Силва
22
Мендес
20
Саму
23
Рашид
23
Рашид
20
Саму
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
2
Жулиао
9
Зохи
9
Зохи
2
Жулиао
47
Эшгайю
2
Бельерин
2
Бельерин
47
Эшгайю
14
Эссуго
10
Эдвардс
10
Эдвардс
14
Эссуго
7
Тринкау
9
Шермити
9
Шермити
7
Тринкау
Остались в запасе
Визела
Спортинг
1
Луис Фелипе
ВР
6
Клаудемир
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
6
Клаудемир
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Визела - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
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