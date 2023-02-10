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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Шавиш
Визела - Шавиш: обзор матча 10 февраля 2023
Визела
10.02.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Шавиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Шавиш
86'
Замена
Н. Монте
️️️️
Ж. Мендеш
Замена
О. Рашид
️️️️
Клаудемир
85'
Замена
Т. Силва
️️️️
И. Жулиао
85'
81'
Замена
С. Круз
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
Клаудемир
77'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
72'
Замена
М. Лакава
️️️️
Н. Морейра
72'
67'
Замена
Жо
️️️️
Бенни
Желтая карточка
А. Мендес
64'
Желтая карточка
Саму
60'
47'
Желтая карточка
Б. Ланга
41'
Желтая карточка
С. Витория
Замена
А. Мендес
️️️️
Р. Гуццо
38'
29'
Желтая карточка
Ж. Педру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
7
Бенни
ПВ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
47
Гилерме
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
99
Жо
ЦФ
4-3-2-1
97
Бантич
24
Кики
14
Фернандеш
43
Вильсон
2
Жулиао
20
Саму
14
Гуццо
6
Клаудемир
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
3-2-3-2
28
Витор
5
Ланга
26
Понк
19
Витория
5
Силла
16
Эуллер
10
Мендеш
8
Педру
18
Тейшейра
7
Бенни
23
Жуниньо
17
Морейра
36
Лакава
36
Лакава
17
Морейра
2
Жулиао
82
Силва
82
Силва
2
Жулиао
14
Гуццо
22
Мендес
22
Мендес
14
Гуццо
6
Клаудемир
23
Рашид
23
Рашид
6
Клаудемир
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
23
Жуниньо
57
Круз
57
Круз
23
Жуниньо
10
Мендеш
20
Монте
20
Монте
10
Мендеш
7
Бенни
99
Жо
99
Жо
7
Бенни
Остались в запасе
Визела
Шавиш
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
47
Гилерме
ЦЗ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
47
Гилерме
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Визела - Шавиш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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