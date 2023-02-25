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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Бенфика
Визела - Бенфика: обзор матча 25 февраля 2023
Визела
25.02.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
38'
Ж. Мариу
90+3'
Ж. Мариу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Бенфика
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Мариу
90'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Шикинью
Вторая желтая
Андерсон
87'
84'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
84'
Замена
Рафа
️️️️
Д. Нерес
Желтая карточка
Андерсон
79'
Замена
️️️️
М. Перейра
77'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
77'
Замена
А. Мендес
️️️️
Клаудемир
69'
Желтая карточка
Клаудемир
61'
Замена
П. Ортис
️️️️
Р. Гуццо
60'
Замена
М. Лакава
️️️️
Н. Морейра
60'
60'
Замена
Шикинью
️️️️
Г. Гедеш
43'
Желтая карточка
А. Силва
38'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мариу
Пас отдал
Д. Нерес
18'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Р. Гуццо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-3-2-1
97
Бантич
24
Кики
43
Вильсон
3
Андерсон
2
Жулиао
14
Гуццо
6
Клаудемир
20
Саму
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
4-2-1-2-1
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
7
Нерес
11
Гедеш
9
Рамуш
3
Перейра
3
Перейра
17
Морейра
36
Лакава
36
Лакава
17
Морейра
14
Гуццо
24
Ортис
24
Ортис
14
Гуццо
6
Клаудемир
22
Мендес
22
Мендес
6
Клаудемир
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
Шикинью
87
Невеш
87
Невеш
Шикинью
11
Гедеш
22
Шикинью
22
Шикинью
11
Гедеш
7
Нерес
27
Рафа
27
Рафа
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Визела
Бенфика
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Визела - Бенфика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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