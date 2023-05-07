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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Визела
Витория Гимараеш - Визела: обзор матча 07 мая 2023
Витория Гимараеш
07.05.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 31 тур
3 : 0
Завершен
Визела
17'
М. Вильянуэва
41'
А. Силва
70'
А. Фрейташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Визела
Замена
З. Карлуш
️️️️
M. Tounkara
81'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
M. Maga
81'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Хандель
74'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
74'
74'
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
73'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
ГОЛ! 3:0!
А. Фрейташ
Пас отдал
Э. Са
70'
68'
Замена
М. Лакава
️️️️
К. Бондосу
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Силва
65'
46'
Замена
М. Айдара
️️️️
Н. Морейра
46'
Замена
К. Зохи
️️️️
Клаудемир
45'
+12
Желтая карточка
И. Фернандеш
45'
+6
Желтая карточка
М. Осмайич
Желтая карточка
И. Бамба
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
М. Джонстон
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Вильянуэва
Пас отдал
М. Джонстон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-3-2
14
Варела
25
Фрейташ
2
17
Вильянуэва
29
22
Бамба
70
Силва
20
Хандель
10
Джонстон
17
Силва
20
Силва
4-3-3
97
Бантич
2
Жулиао
3
Андерсон
14
Фернандеш
3
Перейра
6
Клаудемир
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
2
76
Гаспар
76
Гаспар
2
20
Хандель
80
Силва
80
Силва
20
Хандель
29
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
29
20
Силва
10
Луж
10
Луж
20
Силва
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
17
Морейра
25
Айдара
25
Айдара
17
Морейра
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
10
Бондосу
36
Лакава
36
Лакава
10
Бондосу
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
6
Клаудемир
9
Зохи
9
Зохи
6
Клаудемир
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Визела
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Matheus Índio
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
1
Луис Фелипе
ВР
82
Томас Силва
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Matheus Índio
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
82
Томас Силва
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Витория Гимараеш - Визела
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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