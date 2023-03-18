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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Визела
Портимоненси - Визела: обзор матча 18 марта 2023
Портимоненси
18.03.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 1
Завершен
Визела
90+4'
Р. Гуццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Визела
Желтая карточка
Ф. Муфи
90'
+7
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Гуццо
Пас отдал
А. Мендес
Замена
П. Эштрела
️️️️
В. Жуниор
90'
+1
Замена
Я. Кариелло
️️️️
Маурисио
90'
+1
80'
Замена
М. Айдара
️️️️
М. Осмайич
79'
Замена
П. Ортис
️️️️
И. Фернандеш
79'
Замена
Ф. Этим
️️️️
Саму
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Й. Гонсалес
78'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Вентура
76'
61'
Желтая карточка
И. Жулиао
56'
Желтая карточка
Саму
56'
Замена
А. Мендес
️️️️
М. Лакава
25'
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
Желтая карточка
В. Жуниор
23'
Красная карточка
П. Са
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Маурисио
ОП
25
Лукас Вентура
ОП
21
Педру Са
ОП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
35
Bryan Rochez
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-5-2
23
Накамура
44
Релваш
24
Сек
5
Парк
44
Педрао
8
Маурисио
25
Вентура
21
Са
18
Муфи
93
Жуниор
11
Гонсалес
4-4-1-1
97
Бантич
2
Жулиао
3
Андерсон
14
Фернандеш
24
Кики
6
Клаудемир
14
Гуццо
36
Лакава
20
Саму
18
Осмайич
10
Бондосу
25
Вентура
44
Диаби
44
Диаби
25
Вентура
93
Жуниор
20
Эштрела
20
Эштрела
93
Жуниор
11
Гонсалес
70
Гомеш
70
Гомеш
11
Гонсалес
8
Маурисио
99
Кариелло
99
Кариелло
8
Маурисио
18
Осмайич
25
Айдара
25
Айдара
18
Осмайич
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
36
Лакава
22
Мендес
22
Мендес
36
Лакава
14
Фернандеш
24
Ортис
24
Ортис
14
Фернандеш
20
Саму
90
Этим
90
Этим
20
Саму
Остались в запасе
Портимоненси
Визела
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
35
Bryan Rochez
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Луис Фелипе
ВР
23
Осама Рашид
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
35
Bryan Rochez
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
23
Осама Рашид
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Портимоненси - Визела
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Визела
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
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1
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2023.06.22 15:42
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
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2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
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1
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2022.09.01 20:51
3
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
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2023.06.05 20:20
1
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2023.04.27 16:24
3
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