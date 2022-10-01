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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Портимоненси
Визела - Портимоненси: обзор матча 01 октября 2022
Визела
01.10.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
14'
Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Портимоненси
90'
+4
Желтая карточка
Б. Рочес
87'
Желтая карточка
A. Sapara
Замена
К. Исаак
️️️️
Т. Силва
87'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
87'
81'
Замена
З. Уаттара
️️️️
Ф. Релваш
72'
Замена
A. Sapara
️️️️
Эвертон
72'
Замена
М. Диаби
️️️️
П. Эштрела
Замена
М. Осмайич
️️️️
А. Шмидт
60'
Желтая карточка
И. Фернандеш
48'
Желтая карточка
Кики
45'
32'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
Э. Жоку
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Клаудемир
20'
16'
Желтая карточка
Педрао
ГОЛ! 1:0!
Андерсон
Пас отдал
Т. Силва
14'
Желтая карточка
Н. Морейра
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Визела
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
3-3-1-3
97
Бантич
24
Кики
14
Фернандеш
3
Андерсон
22
Мендес
6
Клаудемир
20
Саму
17
Морейра
13
Шмидт
82
Силва
10
Бондосу
3-3-5
44
Педрао
44
Релваш
5
Кошта
7
Эвертон
28
Жоку
20
Эштрела
23
Накамура
35
Рочес
20
70
Гомеш
18
Муфи
6
Клаудемир
14
Гуццо
14
Гуццо
6
Клаудемир
13
Шмидт
18
Осмайич
18
Осмайич
13
Шмидт
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
82
Силва
2
Исаак
2
Исаак
82
Силва
44
Релваш
24
Уаттара
24
Уаттара
44
Релваш
20
Эштрела
44
Диаби
44
Диаби
20
Эштрела
28
Жоку
99
Кариелло
99
Кариелло
28
Жоку
7
Эвертон
77
77
7
Эвертон
Остались в запасе
Визела
Портимоненси
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
1
Берке Эзер
ВР
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Визела - Портимоненси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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Портимоненси
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