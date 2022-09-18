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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Визела
Брага - Визела: обзор матча 18 сентября 2022
Брага
18.09.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 0
Завершен
Визела
83'
Витинья
90+5'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Визела
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
90'
+5
Желтая карточка
Д. Лайнес
90'
Желтая карточка
А. Джало
89'
Желтая карточка
Матеус
88'
88'
Желтая карточка
М. Осмайич
86'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Клаудемир
Замена
Б. Родригеш
️️️️
С. Банза
84'
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
Д. Лайнес
83'
80'
Замена
А. Альварадо
️️️️
К. Бондосу
Желтая карточка
С. Банза
72'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Орта
71'
70'
Желтая карточка
К. Исаак
Замена
А. Джало
️️️️
Ю. Медейрос
60'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
60'
Замена
А. Каштру
️️️️
У. Рачич
60'
46'
Замена
Н. Морейра
️️️️
К. Зохи
46'
Замена
К. Исаак
️️️️
И. Жулиао
31'
Замена
Саму
️️️️
Р. Гуццо
Желтая карточка
У. Рачич
24'
13'
Желтая карточка
Андерсон
Желтая карточка
А. Орта
11'
7'
Желтая карточка
Р. Гуццо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
20
Саму
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
2
Карлос Исаак
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Секейра
70
Силва
10
Рачич
6
Орта
21
Орта
9
Руис
24
Банза
45
Медейрос
4-3-1-2
97
Бантич
2
Жулиао
3
Андерсон
14
Фернандеш
24
Кики
14
Гуццо
6
Клаудемир
22
Мендес
18
Осмайич
10
Бондосу
9
Зохи
6
Орта
16
Лайнес
16
Лайнес
6
Орта
24
Банза
4
Родригеш
4
Родригеш
24
Банза
10
Рачич
8
Каштру
8
Каштру
10
Рачич
45
Медейрос
25
Джало
25
Джало
45
Медейрос
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
14
Гуццо
20
Саму
20
Саму
14
Гуццо
10
Бондосу
70
Альварадо
70
Альварадо
10
Бондосу
9
Зохи
17
Морейра
17
Морейра
9
Зохи
2
Жулиао
2
Исаак
2
Исаак
2
Жулиао
6
Клаудемир
13
Шмидт
13
Шмидт
6
Клаудемир
Остались в запасе
Брага
Визела
26
Кристиан Борха
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Брага - Визела
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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