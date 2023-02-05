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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Визела
Порту - Визела: обзор матча 05 февраля 2023
Порту
05.02.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
2 : 0
Завершен
Визела
41'
Пепе
86'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Визела
Замена
А. Франку
️️️️
Галено
88'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ж. Мариу
87'
Замена
V. Sousa
️️️️
М. Груйич
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Тареми
Пас отдал
Ж. Мариу
86'
82'
Замена
Ф. Этим
️️️️
И. Жулиао
82'
Замена
Т. Силва
️️️️
Клаудемир
79'
Желтая карточка
М. Осмайич
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
77'
71'
Замена
К. Зохи
️️️️
К. Бондосу
65'
Замена
М. Лакава
️️️️
Н. Морейра
65'
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
59'
ГОЛ! 1:0!
Пепе
41'
26'
Желтая карточка
К. Бондосу
Желтая карточка
М. Тареми
12'
Желтая карточка
Венделл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
5
Маркано
17
Мариу
8
Груйич
8
Урибе
13
Галено
11
Пепе
9
Эванилсон
9
Тареми
4-3-2-1
97
Бантич
2
Жулиао
43
Вильсон
14
Фернандеш
24
Кики
14
Гуццо
6
Клаудемир
20
Саму
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
8
Груйич
15
15
8
Груйич
13
Галено
10
Франку
10
Франку
13
Галено
17
Мариу
11
Борхес
11
Борхес
17
Мариу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
6
Клаудемир
82
Силва
82
Силва
6
Клаудемир
17
Морейра
36
Лакава
36
Лакава
17
Морейра
10
Бондосу
9
Зохи
9
Зохи
10
Бондосу
2
Жулиао
90
Этим
90
Этим
2
Жулиао
Остались в запасе
Порту
Визела
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Порту - Визела
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
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