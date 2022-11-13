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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Визела
Пасуш де Феррейра - Визела: обзор матча 13 ноября 2022
Пасуш де Феррейра
13.11.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 13 тур
0 : 2
Завершен
Визела
53'
Э. Феригра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Визела
90'
+4
Желтая карточка
Саму
Замена
А. Салес
️️️️
Антунеш
78'
Замена
Л. Карлос
️️️️
Ж. Силва
78'
73'
Желтая карточка
А. Мендес
60'
Замена
А. Мендес
️️️️
Р. Гуццо
Замена
Н. Томас
️️️️
Б. Тома
58'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Филипп Коффи
58'
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Феригра
46'
Замена
Н. Морейра
️️️️
К. Бондосу
37'
Желтая карточка
Р. Гуццо
Желтая карточка
A. Ibrahim
36'
12'
Желтая карточка
И. Жулиао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
9
Уилтон
ПВ
9
Артур Салес
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-2-1-3
1
Жорди
2
Силва
14
Феригра
3
Лима
5
Антунеш
24
Тома
10
Гайтан
20
Джалу
17
Буцке
19
Коффи
8
4-3-1-2
97
Бантич
2
Жулиао
43
Вильсон
14
Фернандеш
24
Кики
6
Клаудемир
14
Гуццо
20
Саму
18
Осмайич
10
Бондосу
9
Зохи
24
Тома
27
Томас
27
Томас
24
Тома
2
Силва
22
Карлос
22
Карлос
2
Силва
19
Коффи
9
Уилтон
9
Уилтон
19
Коффи
5
Антунеш
9
Салес
9
Салес
5
Антунеш
14
Гуццо
22
Мендес
22
Мендес
14
Гуццо
10
Бондосу
17
Морейра
17
Морейра
10
Бондосу
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Визела
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Визела
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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Пасуш де Феррейра
Визела
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
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2023.04.23 11:01
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2023.04.23 11:01
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2021.08.19 23:33
4
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2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
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