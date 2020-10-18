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Роман Нойштедтер
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Роман Нойштедтер - статьи
#15 | Полузащитник
Имя
Роман
Фамилия
Нойштедтер
Состав
Без клуба
Родной город
Днепропетровск
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
18 февраля 1988 (35 лет)
Рост
190
Вес
83
Стоимость:
€ 300
тыс
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